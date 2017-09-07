إصابة شقيقين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية
إصابة شقيقين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية
01:11 م الخميس 07 سبتمبر 2017
ارشيفية
القليوبية - أسامه علاء الدين:
أصيب شقيقين بطلقات من أسلحة نارية غير مرخصة، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكفر أبو ذكرى بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية.
وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزواي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من مستشفى بنها الجامعي، بورود "زكريا. ز" 40 عامًا، مصاب بطلق ناري في الكتف، "محمد. ز" 35 عامًا، شقيق الأول، ومصاب بطلق ناري في الساق.
وألقى ضباط مباحث مركز بنها، القبض على أطراف المشاجرة، وتبين وجود خلافات سابقة بينهم، وحدثت مشادة كلامية مع أحدهم تدخل الجميع وتحولت لمشاجرة بالأسلحة النارية، وأصيب على إثرها شقيقين.
تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
حبس مراهقين اثنين في أحداث مشاجرة مسلحة بكفر الشيخ
-
بالصور.. حملات متابعة على مدارس القليوبية
-
بالصور.. قيادات "أمن القليوبية" يشاركون في تشييع جثمان أمين شرطة
-
"التخطيط" توافق على إعادة توزيع اعتمادات الخطة المالية للقليوبية
إعلان
إعلان