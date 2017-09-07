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إصابة شقيقين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

إصابة شقيقين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

01:11 م الخميس 07 سبتمبر 2017

إصابة شقيقين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

ارشيفية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أصيب شقيقين بطلقات من أسلحة نارية غير مرخصة، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكفر أبو ذكرى بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزواي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من مستشفى بنها الجامعي، بورود "زكريا. ز" 40 عامًا، مصاب بطلق ناري في الكتف، "محمد. ز" 35 عامًا، شقيق الأول، ومصاب بطلق ناري في الساق.

وألقى ضباط مباحث مركز بنها، القبض على أطراف المشاجرة، وتبين وجود خلافات سابقة بينهم، وحدثت مشادة كلامية مع أحدهم تدخل الجميع وتحولت لمشاجرة بالأسلحة النارية، وأصيب على إثرها شقيقين.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

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