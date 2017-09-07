ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة ويصدّر 13 ألف طن يوريا

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، 6 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 5 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 23 سفينة بالإضافة إلى 25 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار انهاء إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء184805 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 57143 طنًا، في الوقت الذي غادر فيه القطار رقم 2470 بحمولة إجمالية 2619 طن قمح، و67 سيارة بحمولة 3371 طن قمح، وشملت فيه حركة الصادر من الميناء 13500 طن يوريا و6450 طن فوسفات و500 طن حديد بليت.