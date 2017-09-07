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يسار ألمانيا ينتقدون زيارة برلمانيين ألمان جنودهم في قاعدة تركية

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مصراوي Masrawy

يسار ألمانيا ينتقدون زيارة برلمانيين ألمان جنودهم في قاعدة تركية

12:58 م الخميس 07 سبتمبر 2017

يسار ألمانيا ينتقدون زيارة برلمانيين ألمان جنودهم في قاعدة تركية

لرئيس التركي رجب طيب أردوغان

برلين - (د ب أ):
انتقد حزب اليسار الألماني الزيارة التي يعتزم نواب في البرلمان الألماني القيام بها للجنود الألمان الموجودين في قاعدة قونية العسكرية في تركيا.

ورأى سيفيم داجديلين، العضو بالحزب، أن هذه الزيارة تمثل انصياعا لإملاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقال في تصريح للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني ARD اليوم الخميس: "إنها تتم تحت سقف الناتو وتفضح مبدأ كون الجيش الألماني جيشا برلمانيا يأتمر بأمر البرلمان".

وقال العضو اليساري إن هذه الزيارة انصياع لشروط ديكتاتور وانتقد إضافة لذلك عدم السماح للصحافة بتغطية الزيارة "وهنا أتساءل بالطبع، ماذا يريدون إخفاءه هنا؟"، هذا أمر غير مقبول إطلاقا.

يشار إلى أن الزيارة التي ينتظر أن يقوم بها نواب ألمان لجنودهم في تركيا أصبحت منذ أسبوع مثار جدل سياسي خاصة وأن تركيا رفضت زيارة بمبادرة من البرلمان الألماني في تموز/يوليو الماضي مشيرة لسوء العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا مما هدد بسحب الجنود الألمان في قاعدة قونية العسكرية التي تقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب أنقرة.

لذلك تدخل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، لمنع سحب الجنود الألمان من القاعدة التركية ونجح فريقه في النهاية في تنظيم هذه الرحلة المزمعة إلى مدينة قونية.

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مصراوي Masrawy

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