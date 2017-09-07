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وزير الخارجية الصيني: العقوبات والحوار مفتاح حل أزمة كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الصيني: العقوبات والحوار مفتاح حل أزمة

12:56 م الخميس 07 سبتمبر 2017

وزير الخارجية الصيني: العقوبات والحوار مفتاح حل أزمة كوريا الشمالية

بكين - (د ب أ):
صرح وزير الخارجية الصيني "وانج يي" اليوم الخميس، بأن العقوبات والحوار هما مفتاحا حل أزمة شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن وانج القول إن الصين ستدعم المزيد من القرارات التي ستصدر عن مجلس الأمن الدولي بشأن البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن لدى والصين علاقات دبلوماسية وثيقة نسبيا مع كوريا الشمالية.

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