وزير الخارجية الصيني: العقوبات والحوار مفتاح حل أزمة كوريا الشمالية
وزير الخارجية الصيني: العقوبات والحوار مفتاح حل أزمة كوريا الشمالية
12:56 م الخميس 07 سبتمبر 2017
بكين - (د ب أ):
صرح وزير الخارجية الصيني "وانج يي" اليوم الخميس، بأن العقوبات والحوار هما مفتاحا حل أزمة شبه الجزيرة الكورية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن وانج القول إن الصين ستدعم المزيد من القرارات التي ستصدر عن مجلس الأمن الدولي بشأن البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.
وتجدر الإشارة إلى أن لدى روسيا والصين علاقات دبلوماسية وثيقة نسبيا مع كوريا الشمالية.
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