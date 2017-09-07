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مسؤول كوري شمالي: سلاحنا النووي لحفظ السلم في البلاد

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مصراوي Masrawy

مسؤول كوري شمالي: سلاحنا النووي لحفظ السلم في البلاد

12:55 م الخميس 07 سبتمبر 2017

موسكو - (د ب أ):

صرح مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى، اليوم الخميس، بأن السلاح النووي لبلاده يضمن حفظ السلم في شبه الجزيرة الكورية من خلال ردع وقوع هجمات.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن كيم يونج جاي، رئيس الوفد الكوري الشمالي لمنتدى اقتصادي منعقد في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق ، القول إن الولايات المتحدة وحلفاءها منخرطون في حملة عدائية ضد كوريا الشمالية، إلا أن بيونجيانج لا تخيفها العقوبات.

وأضاف أن "على الولايات المتحدة أن تضع في اعتبارها بالتأكيد الوضع النووي لبلادنا".

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مصراوي Masrawy

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