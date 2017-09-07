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تأجيل دعوى بطلان قرار تحديد حرم آمن للتظاهر بمحيط المناطق الحيوية لـ19 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى بطلان قرار تحديد حرم آمن للتظاهر بمحيط المناطق الحيوية لـ19 أكتوبر

12:59 م الخميس 07 سبتمبر 2017

تأجيل دعوى بطلان قرار تحديد حرم آمن للتظاهر بمحيط المناطق الحيوية لـ19 أكتوبر

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي خالد علي، ضد قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017، بتحديد حرم آمن للمواقع الحيوية يحظر التظاهر بها، لجلسة 19 أكتوبر المقبل.

حملت الدعوى رقم 22853 لسنة 71 قضائية، وطالبت ببطلان قرار الداخلية بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذي يحظر على المواطنين التظاهر في نطاقه.

وقررت وزارة الداخلية تحديد مسافة 800 متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بجميع المقار الرئاسية والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت العسكرية والحكومية والرقابية والأمنية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمتاحف والأماكن الأثرية فى نطاق محافظة القاهرة.

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