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تأجيل دعوى بطلان قرار عدم زيادة مدة عمل رؤساء البنوك لـ 15 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى بطلان قرار عدم زيادة مدة عمل رؤساء البنوك لـ 15 أكتوبر

12:54 م الخميس 07 سبتمبر 2017

تأجيل دعوى بطلان قرار عدم زيادة مدة عمل رؤساء البنوك لـ 15 أكتوبر

مجلس الدولة

كتب - محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان قرار محافظ البنك المركزي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في على 9 سنوات، لجلسة 5 أكتوبر المقبل.

وقالت الدعوى التي حملت رقم ٤١١١٤ لسنة ٧٠ قضائية، إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بجلسته قراره المشار إليه، متضمنًا أنه: "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفي حالة تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

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