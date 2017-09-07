«ماهلامبي» يجري الكشف الطبي قبل التوقيع للأهلي

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أكد شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن اللاعب الجنوب إفريقي فاكاماني ماهلامبي، يخضع الآن للكشف الطبي في أحد المستشفيات بعد وصوله إلى القاهرة فجر اليوم الخميس.

وقال «شمس» إن الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، سيقوم بالاطلاع على نتيجة التحاليل والأشاعات الخاصة باللاعب للتأكد من موقفه الطبي، وبعدها سيتم توقيع العقود.

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وأوضح «شمس» أنه في حالة اجتياز اللاعب الكشف الطبي بنجاح سيتم قيده في قائمة الفريق للموسم الجديد قبل غلق باب القيد في لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة.

وكان اتحاد الكرة المصري أقر زيادة عدد المحترفين لـ4 لاعبين ليُعلن الأهلي ضم اللاعب صاحب الـ20 عامًا لصفوفه.