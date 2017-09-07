عبد الحفيظ: حسام غالي طلب الرحيل عن الأهلي واحترمنا رغبته (فيديو)

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن حسام غالي، قائد الفريق السابق، والمنتقل حديثًا للنصر السعودي، طلب الرحيل عن القلعة الحمراء بناء على رغبته قبل مباراة سموحة في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال تصريحاته صباح اليوم الخميس، في برنامج «استاد الهدف»، عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن عقد «غالي» مع النادي تم تجديده لموسم جديد، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني وافق على رحيله بكل احترام وهدوء، خاصة أنه نجم يتمتع بقيمة كبيرة.

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وتابع، أن النادي ليس له ذنب في اجتهادات وخيال البعض، خاصة فيما يخص الثنائي حسام غالي، وعماد متعب على الرغم من التجديد لهما منذ فترة.