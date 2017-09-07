نصف مليون دولار مكافأة «كوبر» حال تأهل المنتخب للمونديال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، سيحصل على مكافأة قدرها نصف مليون دولار حال نجاحه في قيادة الفراعنة للمونديال.

وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن عقد المدرب ينص على زيادة راتبه 15% حال صعوده للمونديال، موضحًا أن كوبر حاليًا يحصل على 84 ألف دولار شهريًا.

شاهد أيضا

واقترب منتخب مصر بشكل كبير من الصعود لمونديال روسيا 2018 بعد فوزه على المنتخب الأوغندي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الرابعة للتصفيات على ستاد برج العرب.