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نصف مليون دولار مكافأة «كوبر» حال تأهل المنتخب للمونديال

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نصف مليون دولار مكافأة «كوبر» حال تأهل المنتخب للمونديال نصف مليون دولار مكافأة «كوبر» حال تأهل المنتخب للمونديال

التحرير

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أكد إيهاب لهيطة، مدير المصري، أن الأرجنتيني هيكتور المدير الفني للمنتخب، سيحصل على مكافأة قدرها نصف مليون دولار حال نجاحه في قيادة الفراعنة للمونديال.

وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن عقد المدرب ينص على زيادة راتبه 15% حال صعوده للمونديال، موضحًا أن كوبر حاليًا يحصل على 84 ألف دولار شهريًا.

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واقترب منتخب بشكل كبير من الصعود لمونديال 2018 بعد فوزه على المنتخب الأوغندي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الرابعة للتصفيات على برج العرب.

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التحرير

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