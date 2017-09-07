الأرصاد: غدا الطقس مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهي معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

شاهد أيضا



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 22 33

وسط الدلتا 22 33

الإسكندرية 24 30

بلطيم 24 30

مطروح 23 29

السلوم 19 28

سيوة 22 32

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

العريش 20 32

رفح 20 31

الإسماعيلية 21 34

السويس 22 34

رأس سدر 24 35

نخل 16 33

نويبع 26 35

طابا 21 33

كاترين 16 35

الطور 25 31

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 34

بني سويف 23 33

المنيا 23 34

أسيوط 21 35

سوهاج 24 36

قنا 25 39

الأقصر 25 39

أسوان 26 40

أبوسمبل 25 39

الوادي الجديد 24 36

شلاتين 28 39

أبو رماد 27 38

راس حدربة 26 37

حلايب 29 37