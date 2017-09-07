«السجيني»: منصب رئيس لجنة الإدارة المحلية لن يكون سببا للإنقسام أو الفتنة

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قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حسم قرار ترشحه لرئاسة اللجنة في دور الانعقاد الثالث، سيتم عقب إنهاء النشاط الصيفي الذي يقوم بها أعضاء اللجنة على مدى الإجازة البرلمانية، خاصة أنهم من ضمن اللجان التي قررت العمل والقيام بجولات ميدانية للمحافظات وعقد لقاءات مع المسئولين في ملفات مختلفة.

وأوضح السيجينى، فى تصريح له اليوم الخميس، أن الغرض من عدم الإعلان عن قراره النهائي الآن، هو عدم خلق أجواء انتخابية داخل اللجنة قد تؤثر على نشاطها وتماسكها مما قد يمنعها من إدارة ومتابعة قضايا وملفات عامة ووطنية مدرجة على نشاطها الصيفى.

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وتابع: «أعدكم أن منصب رئيس اللجنة خلال هذا الدور لن يكون مثار فتنة أو انقساما، ولا سيما أن قيادات اللجنة تجاوزت حالة التنافس السابقة وأصبح الجميع على قلب واحد لا يعبأ إلا للمصلحة العامة، كما أن الممارسة الفعلية خلال الأشهر المنقضية أوضحت قدرات كل فرد أمام الآخر».

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إلى أنه من المعلن والمعلوم أن لجنة الإدارة المحلية ما زال لديها نشاط مكثف خلال شهر سبتمبر يتضمن جلسات لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وجار التنسيق لجلسة استماع موسعة بخصوص ملفات البناء المخالف والأحوزة العمرانية والشرطة المحلية بالإضافة إلى جلسة ١٨ سبتمبر المقررة للاطلاع على الإطار النهائي وخارطة الطريق والجدول الزمنى للتطوير المؤسسى والتنفيذى لمنظومة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية المتوقع تقديمها من الحكومة، وعرضها على البرلمان والتي جاءت كنتاج عمل مشترك لجلسات البرلمان التي عقدت بخصوص هذا الملف وبلغت حتى تاريخه ٢١ اجتماع هذا بالإضافة إلى استكمال نشاط اللجنة في زياراتها لمحافظات صعيد وريف مصر والتي أثمرت عن فتح قنوات تواصل تنفيذية وبرلمانية في كثير من المشروعات العامة المحلية.

