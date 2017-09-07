نجم مانشستر يونايتد يأمل في إنقاذ مسيرته مع مورينيو

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يأمل لوك شاو، الظهير الأيسر لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الحصول على فرصة أخيرة، من المدرب جوزيه مورينيو، من أجل البقاء مع الشياطين الحمر.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الخميس، أنّ مورينيو منح لوك شاو، مدافع الفريق، فرصة حتى يناير المقبل لإثبات أحقيته بارتداء قميص الشياطين الحمر، حيث سيضعه تحت الاختبار، وفي حال تعافيه من الإصابة نهائيا، فيمكنه من المشاركة في المباريات المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ عقد شاو ينتهي في 2019، ولذلك ينتظر مورينيو حتى يناير المقبل لبحث إمكانية تجديد عقد اللاعب أو رحيله عن الفريق في صفقة تعود بربح مناسب على الشياطين الحمر.

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وتعرض شاو للإصابة سبع مرات منذ انضمامه لمانشستر يونايتد في 2014 بصفقة بلغت 27 مليون جنيه إسترليني، من بينها إصابة أبعدته لـ 6 أشهر كاملة تحت قيادة الهولندي لويس فان جال في أول موسمه رفقة الشياطين الحمر في مباراة أيندهوفن بدوري أبطال أوروبا.

وكان شاو وجه رسالة إلى مورينيو بجاهزيته للعب قائلًا: "ما أريد قوله للمدرب، مورينيو، هو عندما تكون جاهزًا لوضعي في التشكيل الأساسي فأنا مستعد تمامًا، وأخبرته بذلك في نقاشنا الأخير وأتمنى أن أحجز مركزًا أساسيًا مع الفريق.