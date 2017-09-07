ضبط 3 خفراء قتلوا سائقا أثناء ممارسته للرذيلة بمزرعة في منشأة القناطر

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، عن مفاجأة بواقعة مقتل سائق على يد 3 خفراء بمنطقة منشأة القناطر.

المصدر أكد في تصريحات لمصراوي أن تحريات العقيد حسام أنور، مفتش مباحث شمال أكتوبر، كشفت أن علاقة غير شرعية تربط المجني عليه 35 سنة، بسيدة مطلقة تبلغ من العمر 30 سنة.

أوضح المصدر أن ليلة الحادث اتفق العشقيان على ممارسة الجنس بقطعة أرض زراعية بعيدا عن أعين الجميع، ووقع اختيارهما على أرض بمنطقة نائية لضمان عدم كشف أمرهما.

وأشار المصدر إلى أن 3 خفراء خصوصيين تناهى إلى أسماعهم أصوات غير مألوفة، وباقترابهم، وجدوا السائق وتلك السيدة في وضع مخل بالآداب، فطالبوهما - من على مسافة ليست بالبعيدة- بضرورة الانصراف، وأطلقوا أعيرة نارية تحذيرية في الهواء، استقرت إحداها في صدر السائق، ولقي مصرعه في الحال.

حسب المصدر، تمكن العميد عمرو حافظ، مأمور قسم منشأة القناطر، من تحديد هوية الخفراء الثلاثة، وأمكن ضبطهم بأحد الأكمنة والسلاح المستخدم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.