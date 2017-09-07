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بـ 170 فرش.. مباحث الجيزة توقع تاجر حشيش في أوسيم

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مصراوي Masrawy

بـ 170 فرش.. مباحث الجيزة توقع تاجر حشيش في أوسيم

12:30 م الخميس 07 سبتمبر 2017

بـ 170 فرش.. مباحث الجيزة توقع تاجر حشيش في أوسيم

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

وجهت أجهزة الأمن بالجيزة ضربة موجعة لتجار المواد المخدرة، عقب الإيقاع بأحد أكبر تجار الحشيش بمركز أوسيم.

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإتجار "كرم.ف"، 26 سنة، سائق توك توك، في المواد المخدرة.

تحريات العميد إياهب شلبي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد محمد عرفان، مفتش مباحث القطاع، كشفت أن المتهم يتخذ من مركز أوسيم وكرا لتجارته.

أعد العميد أيوب أبو رجيلة، مأمور قسم أوسيم، خطة بحث للإيقاع بالمتهم، ونصب المقدم محمد أبو القاسم، رئيس المباحث، عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبط المتهم وبحوزته 170 فرش حشيش تزن 20 كجم.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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