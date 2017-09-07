حجز دعوى تغيير موعد "صلاة الفجر" للتقرير

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة، المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار هيئة المساحة المصرية، بشأن تعديل حساب وقت صلاة الفجر ، ونشرة بناء علي نتائج أبحاث المعهد القومى للبحوث الفلكية عندما تكون الشمس تحت الأفق، بمقدار ١٤.٧ درجة لاعداد التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى المقامة من حسين أحمد مصطفى إمام وخطيب مسجد، والتي حملت رقم ٣٢٨٩٨ لسنة ٧١ قضائية؛ كلا من وزير الري، ورئيس عيئة المساحة ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.

طالب بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار هيئة المساحة المصرية بتعديل حساب وقت صلاة الفجر، بناء على نتائج أبحاث المعهد القومي للبحوث الفلكية.