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اتهام وزير تركي سابق بانتهاك الحظر الأمريكي على إيران

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مصراوي Masrawy

اتهام وزير تركي سابق بانتهاك الحظر الأمريكي على إيران

12:43 م الخميس 07 سبتمبر 2017

اتهام وزير تركي سابق بانتهاك الحظر الأمريكي على إيران

وزير الاقتصاد التركي الاسبق محمد ظافر شاغليان في 5

واشنطن (أ ف ب)
وجهت السلطات الأمريكية الأربعاء إلى تسعة أشخاص من بينهم ثمانية أتراك أحدهم وزير أسبق للاقتصاد تهمة القيام بصفقات بمئات ملايين الدولارات لحساب إيران ومنظمات إيرانية.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المتهمين انتهكوا الحظر المفروض على أيران عند قيامهم بهذه الصفقات.

وتابعت الوزارة ان محمد ظافر شاغليان (59 عاما) الذي كان آنذاك وزيرا للاقتصاد وسليمان أصلان (47 عاما) ولاوند بلقان (56 عاما) وعبد الله حباني (42 عاما) المسؤولين في مصرف "البنك التركي-1" الحكومي قاموا بـ"تبييض" أموال عائدة لإيران "لقاء ملايين الدولارات من الرشى"، حتى أن الوزير الأسبق تلقى عشرات ملايين الدولارات نقدا وعلى هيئة مجوهرات.

وأضافت الوزارة ان المتهمين اقاموا نظاما داخل مصرف "البنك التركي-1" بين عامي 2010 و2015 يتيح للحكومة الإيرانية ولهيئات محلية الوصول بشكل "غير مشروع" إلى النظام المالي الأمريكي.

ومضت تقول ان طهران تمكنت من خلال هذا النظام من الالتفاف حول العقوبات والقيام بشكل غير مباشر بصفقات بالدولار وبالذهب واخفاء مصدر الأموال دون ان تكشفها المصارف الأمريكية.

وكانت السلطات الأمريكية وجهت الاتهام إلى رضا زراب (33 عاما) ومحمد حقان اتيلا (47 عاما) ومحمد زراب (39 عاما) وكاميليا جامشيدي (31 عاما) وحسين نجفزاده (67 عاما) في مارس 2016 في إطار القضية نفسها. ونجفزاده ايراني مقيم في الإمارات وإيران وهو المتهم الوحيد الذي لا يحمل الجنسية التركية.

وكان رضا زراب ومحمد حقان اتيلا أوقفا قبل أكثر من عام ومن المفترض ان تبدأ محاكمتهما في 30 أكتوبر في مانهاتن (نيويورك) ويواجهان عقوبة بالسجن تصل إلى 30 عاما.

هذا المحتوى من

AFP

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