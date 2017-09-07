وزير فرنسي: روابط إيرانية عراقية بعد كشف مواد كيميائية قرب باريس

باريس (أ ف ب)

أشار وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الخميس إلى "روابط اجنبية... إيرانية وعراقية" بعد العثور الأربعاء على مواد يمكن استخدامها لصنع متفجرات في الضاحية الباريسية وتوقيف ثلاثة مشتبه بهم.

وكانت السلطات عثرت بالصدفة داخل شقة في فيلجويف (فال دو مارن) بالقرب من باريس على 100 جرام من مادة "تي اه تي بي" المتفجرة جاهزة للاستخدام والتي غالبا ما يستعملها تنظيم الدولة الاسلامية ومواد معدة "لتحضير طرد مفخخ"، بالإضافة إلى مواد كيميائية.

واوقفت السلطات رجلين (36 و47 عاما) الأربعاء في كريملين-بيسيتر القريبة من فيلجويف. كما وضعت مشتبها به ثالثا قيد التوقيف الاحترازي ليل الأربعاء الخميس في اطار التحقيق الذي فتحته شعبة مكافحة الإرهاب في النيابة العامة في باريس.

وكان صدر مرسوم في فرنسا في 31 أغسطس 2017 ينص على وجوب ان يقدم كل شخص يريد شراء مواد تدخل في صنع متفجرات وثيقة هوية وان يوضح الغرض من استخدام المواد.