الجارديان تنشر تسريبات لموقف الاتحاد الأوروبي إزاء خروج بريطانيا

لندن - (د ب أ):

نشرت صحيفة بريطانية، اليوم الخميس، تفاصيل مسربة من خمس ورقات "عدائية" تتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي إزاء خروج بريطانيا من التكتل، والتي تم إعدادها وسط المفاوضات الراهنة حول المغادرة المقررة في مارس 2019.

وأفادت صحيفة "الجارديان" بأنه عندما يصدر الاتحاد الأوروبي الورقات الخمسة، والمتوقع إصدارها خلال الأيام القليلة المقبلة، فإنه سوف "يواجه خطر تصاعد التوترات مع المملكة المتحدة حول خروجها من التكتل".

ومن بين الأوراق الخمسة ورقة تحث لندن على إعداد "حلول" لما يلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحدود المشتركة بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة – والذي يتفادى إنشاء "حدود صلبة" والحفاظ على عملية السلام الهشة في أيرلندا الشمالية.

وكانت حكومتا بريطانيا وأيرلندا قد تعهدتا بتفادي إقامة حدود صلبة – وهو ما يعني على نطاق واسع العودة إلى نقاط التفتيش الحدودية – ولكن ساسة معارضين في البلدين أعربوا عن الشكوك إزاء هذه الخطط.

وخلال زيارة لأيرلندا في وقت سابق هذا العام، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوربي بشأن خروج بريطانيا، مايكل بارنييه إنه يتوقع أن تكون المحادثات حول الحدود "استثنائية، ومعقدة للغاية وصعبة".

وتغطي وثيقة أخرى مسربة للجارديان طلب الاتحاد الأوروبي أن توفر بريطانيا الحماية لنحو 3 آلاف منتج أوروبي من المأكولات والمشروبات.

وتحتوي الورقات أيضا على حث الاتحاد الأوروبي لبريطانيا على أن تضمن له الوفاء بمعاييره فيما يتعلق بحماية البيانات للوثائق السرية للاتحاد الأوروبي، والتعامل بالمساواة مع الشركات المنتمية لدول التكتل المشاركة في مشروعات بنية تحتية ممولة من الحكومة البريطانية بدأت قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بشكل إجمالي، فإن الورقات الخمسة تعزز إصرار الاتحاد الأوروبي على التركيز حصريا على قضايا الانفصال المتعلقة بخروج بريطانيا ، ورفض عرض الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس من أجل خروج أكثر /مرونة وخيالية/ واتجاها نحو التجارة".