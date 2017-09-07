تدهور صحة أمير الدنمارك الذي طلب دفنه بعيدا عن زوجته الملكة

تدهور صحة أمير الدنمارك الذي طلب دفنه بعيدا عن زوج

كتب- مصراوي:

قالت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس، أن الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك البالغ من العمر 83 سنة، يعاني من أعراض "الخرف".

الخرف هو تدهور مستمر في وظائف الدماغ ينتج عنه اضطراب في القدرات الإدراكية مثل: الذاكرة والاهتداء والتفكير السليم والحكمة. لذلك يفقد كثير من الذين يعانون المرض قدرتهم على الاهتمام بأنفسهم، ويصبحون بحاجة لرعاية تمريضية كاملة. ومن أكثر أسباب الخرف شيوعاً هو مرض ألزهايمر.

وفقا للوكالة، جاء في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للقصر الملكي الدنماركي: "بعد الفحوصات والاستشارات المطولة التي أجراها فريق من الأخصائيين التابعين لمشفى Rigshospitalet نهاية الصيف الجاري، تبين أن صاحب السمو الملكي الأمير هنريك يعاني من أعراض الخرف".

وأضاف البيان نقلا عن الاطباء في المشفى أن "درجة تدهور القدرات الإدراكية عند الأمير أكثر مما كان متوقعا مقارنة بعمره".

كان الأمير هنريك قد أعلن، أوائل أغسطس الماضي، أنه "لا يريد أن يدفن إلى جانب زوجته الملكة مارجريت" قائلا إنه "غير سعيد لعدم معاملته على قدم المساواة معها".

وقالت مديرة الاتصالات في القصر الملكي لصحيفة (بي.تي) حينها: "ليس سرا أن الأمير لم يكن سعيدا لسنوات كثيرة بالدور الذي كلف به، واللقب الذي حصل عليه في المملكة الدنماركية.. هذا الاستياء تزايد أكثر خلال السنوات الأخيرة".

وأضافت قائلة: "بالنسبة للأمير، فإن القرار بألا يدفن بجانب الملكة، هو النتيجة الطبيعية لعدم معاملته على قدم المساواة مع زوجته ولعدم حصوله على اللقب والدور اللذين كان يرغب فيهما".