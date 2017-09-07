ننشر أسماء الحجاج المتوفين بالسعودية منذ بدء موسم الحج حتى اليوم

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة 66 حاجًا بالأراضي السعودية منذ بدء موسم الحج هذا العام حتى الآن.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، إلى زيادة الوفيات خلال الأيام الماضية نتيجة للإجهاد والمشقة وكبر السن، لافتًا إلى أن معظمهم توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، وأنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة

وفيما يلي أسماء المتوفين:

زينب علي إبراهيم الربيعي 65 عاما

خلف عبدالسميع عبدالكريم 68 عاما

صفاء حامد السيد عسكر ٨٠ عاما

عبدالحميد أحمد محمد

رضا ابراهيم السيد حميدة

زينب محمد قطب الأشوح

محمود محمد الحسيني العناني

إيمان عزت حنفي

سعد عبدة عبدالمجيد

حسن محمد بيومي حرحش

عزيزة عبدالمنعم صالح علي

سامية أحمد ابراهيم عبدالرحمن

سعاد حامد عبدالرحمن محمد

حسني ابراهيم محمد الرامي

سعدية محمد علي حسن

عايدة عبدالجواد عبدالعزيز

إبراهيم إبراهيم أحمد عِوَض يتبع حج الداخلية من محافظة الدقهلية

إبراهيم إبراهيم طنطاوي مشالي حج فرادي من محافظة الدقهلية

فهمي محمد الشافعي حجازي يتبع حج الداخلية، من محافظة القاهرة

منال هاشم عبدالباري

عبدالعظيم عبدالحليم عبدالسلام حج فرادي

عليوة سيف النصر حسين

محمد عيد علام يتبع حجاج السياحة من محافظة الغربية

فريالة علي حسنين تتبع حجاج السياحة

صابر جاد محمد أبو هبش حج فرادي

ناهد محمد شوقي تتبع قرعة الداخلية من محافظة القاهرة

حليمة علي كريم جندي وتتبع قرعة الداخلية من محافظة الوادي الجديد

محسن سالم عبدالدايم يتبع قرعة حج الداخلية من محافظة المنوفية

روحية محمد إبراهيم بلوزة تتبع قرعة الداخلية من محافظة الإسكندرية

مديحة عبدالحليم عبدالحق عِوَض تتبع حج التضامن من محافظة الدقهلية

سامي حسين يونس باطة يتبع حج السياحة من محافظة المنوفية

محجوبة محمد اسماعيل تتبع قرعة حج الداخلية من محافظة الجيزة

فريدة سالم علي عامر تتبع حجاج السياحة من محافظة القليوبية

إبراهيم أحمد أحمد الخولاني ويتبع حج السياحة من محافظة دمياط

إيمان عبدالحافظ خليفة حج الفرادى

نعيمة عبدالعزيز بدوي محمد حج فرادى

تامر فوزي السيد إبراهيم حج فرادي

سعيد محمد عبدالحافظ ابراهيم حج فرادى

محمود محمد إبراهيم عيسى يتبع حج السياحة من محافظة القليوبية

خلف هاشم محمد رضوان يتبع حج السياحة من محافظة سوهاج

هدى عبدالودود أحمد عبدالله تتبع حج الداخلية من محافظة القاهرة

عبداللطيف محمد محمد عبداللطيف يتبع حج الداخلية من محافظة المنيا

أشرف خلف محمد حسانين حج فرادى

أبورجيلة طه إبراهيم عوض من محافظة الإسكندرية يتبع حجاج السياحة

محمد جاد الله علي يتبع حجاج الداخلية

نوال محمد سلام حج فرادى

أحمد عبدالمعطي محمود علي يتبع حجاج السياحة

غادث ثروت أحمد عبدالقادر من محافظة الشرقية، وتتبع حجاج السياحة

فاطمة أحمد عبدة داوود من محافظة دمياط تتبع حج زيارة

رؤوف محمد فائق شعبان من محافظة الدقهلية ويتبع حج السياحة

فكيهة سليمان زكي عبدالله عيسى

السيد حسن محمد علي

ست الأهل عبدالقادر السيد سيد أحمد

سعاد كامل توفيق بيرم

أحمد محمد أبوبكر محمد

مصطفى عبدالله طه محمد سالم

محمود سامي علي أحمد سيد شيحة

عايدة إسماعيل عبدالمقصود خليل

مديحة وهبة عوض السروي

جليلة سعيد عبدالعال محمد حسانين

سعدالدين محمد جودة جندي زغلول

سعيد محمد محمد عبدالغفار

سميرة محمدي عبدالرؤوف

فطومة عبدالعزيز مسعود الجمل

حسن عبدالحميد عبدالرحمن محفوظ

فايزة سعد سعد حمد من محافظة كفر الشيخ