"المحافظين": بدء ترشيحات اللجان النوعية بالبرلمان الأسبوع المقبل
"المحافظين": بدء ترشيحات اللجان النوعية بالبرلمان الأسبوع المقبل
12:52 م الخميس 07 سبتمبر 2017
بشرى شلش الأمين العام لحزب المحافظين
كتبت-مروة شوقي:
أكد الدكتور بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، أن الحزب سيشرع في المشاورات الخاصة بترشيحات الحزب للجان النوعية بمجلس النواب، استعدادًا لدور الانعقاد الثالث، مطلع الأسبوع المقبل.
وأشار شلش، في بيان اليوم الخميس، إلى أن الحزب بصدد تنظيم عدة فعاليات، منها مشروع "العالِم الصغير"، الذي يقوم على مجموعات من الشباب في المرحلتين الإعدادية والثانوية، عن طريق مسابقات البحث العلمي.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
عازر: السيسى أدخل البهجة على الأسر المصرية بالعفو عن بعض المساجين
-
التضامن: أبلغنا النيابة بمخالفات دار "عبير الإسلام" الشهر الماضي
-
نقابة الصحفيين تقترح على البرلمان ألا يقل النقابيين بالصحف عن 95%
-
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا
إعلان
إعلان