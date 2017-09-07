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"المحافظين": بدء ترشيحات اللجان النوعية بالبرلمان الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

"المحافظين": بدء ترشيحات اللجان النوعية بالبرلمان الأسبوع المقبل

12:52 م الخميس 07 سبتمبر 2017

بشرى شلش الأمين العام لحزب المحافظين

كتبت-مروة شوقي:
أكد الدكتور بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، أن الحزب سيشرع في المشاورات الخاصة بترشيحات الحزب للجان النوعية بمجلس النواب، استعدادًا لدور الانعقاد الثالث، مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار شلش، في بيان اليوم الخميس، إلى أن الحزب بصدد تنظيم عدة فعاليات، منها مشروع "العالِم الصغير"، الذي يقوم على مجموعات من الشباب في المرحلتين الإعدادية والثانوية، عن طريق مسابقات البحث العلمي.

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