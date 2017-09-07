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استمرار عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية للعودة إلى القاهرة

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مصراوي Masrawy

استمرار عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية للعودة إلى القاهرة

12:42 م الخميس 07 سبتمبر 2017

استمرار عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية للعودة إلى القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

تتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية ، حيث يغادر صباح اليوم 723 حاجاً من مكة المكرمة متوجهين إلى القاهرة ، ليصل بذلك عدد الحجاج المتبقين في مكة المكرمة إلى ٩٨٢٦ حاجاً تتوالى رحلات عودتهم خلال الفترة القادمة.

وعقب مكالمة هاتفية لرئيس البعثة للاطمئنان على الحجاج وعلى الحالة الصحية لهم ، أكدت والي - في بيان - إن جميع الحجاج يتلقون الرعاية اللازمة لهم وأن عدد الحجاج في المستشفيات قد وصل إلى ٧ حالات ، منهم ٦حالات تحت المتابعة وحالة واحدة في العناية المركزة.

ووصل عدد الوفيات بين حجاج الجمعيات الأهلية حتى اليوم إلى ٥ حالات وفاة.

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