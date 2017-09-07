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ساويرس يستنكر اضطهاد مسلمي الروهينجا: "جرم فادح"

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مصراوي Masrawy

ساويرس يستنكر اضطهاد مسلمي الروهينجا: "جرم فادح"

12:38 م الخميس 07 سبتمبر 2017

كتب- مروة شوقي:
وصف المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، ما يحدث من اضطهاد لأقلية الروهينجا المسلمة في دولة ميانمار، بـ"الجرم الفادح".

وكتب ساويرس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الخميس، "بوذا منع العنف، ومع ذلك الروهينجا يتعرضوا لعنف واضطهاد البوذيين !"، مضيفًا: "الإرهاب والتمييز والاضطهاد على أساس ديني أو طائفي جرم فادح في كل الأحوال في أي دين أو ملة وغير مبرر، ولن يرضى الله الواحد عنه في أي دين".

ويتعرض "مسلمو الروهينجا" لأعمال عنف في ميانمار -التي كانت تحمل اسم بورما- ويمثلون أقلية فيها، بينما ترفض منحهم الجنسية أو حتى الاعتراف بهم كمواطنيين.

وشهدت الأسابيع الماضية نزوح نحو 125 ألف لاجىء من الروهينجا الحدود إلى بنجلادش هربا من العنف الذي تمارسه القوات البورمية التي قامت بإحراق بعض قرى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

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مصراوي Masrawy

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