"السادات" يطالب بالإفراج عن شباب "المسيرة النوبية"

كتبت-مروة شوقي:

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بالإفراج عن شباب النوبة الذين تم القبض عليهم أثناء مشاركتهم في مسيرة "يوم التجمع النوبي"، التي دعا إليها عدة كيانات نوبية.

وطالب الداعون للمسيرة، بتنفيذ المادة 236 من الدستور بعودة النوبيين المهجرين بعد بناء السد العالي على ضفاف بحيرة ناصر، وإلغاء القرار (444) الخاص بالمناطق الحدودية، وإنشاء الهيئة العليا لتوطين وإعمار النوبة، ورفض نتائج لجنة حصر النوبيين المتضررين من بناء خزان أسوان، ووقف عملية نزع الأراضي الواقعة على الشريط النيلي بغرب أسوان.

وأكد السادات في بيان اليوم الخميس، أنه لا أحد يقبل الخروج على القانون، مضيفًا: "إن كان هؤلاء الشباب لم يحصلوا على تصريح بالتظاهر فيجب أن نقدر غيرتهم ورغبتهم في توصيل صوتهم ورسالتهم بشكل سلمي دون عنف أو تخريب حيث كان تظاهرهم عبارة عن مسيرة بالدفوف والأغاني النوبية وهو ما يجب أن نتعامل معه بروح القانون".

ودعا السادات، الحكومة إلى الاستماع إلى قيادات وشباب النوبة والتعامل معهم من منطلق تقدير مواقفهم وتضحياتهم خلال سنوات وعهود سابقة والعمل على وضع حلول مناسبة لقضاياهم وهمومهم ومشاكلهم وإعادة تعمير وتنمية بلاد النوبة.

وقررت نيابة أسوان، الثلاثاء الماضي، حبس ٢٤ نوبياً ٤ أيام على ذمة التحقيق، بعد أن أُلقى القبض عليهم على كورنيش أسوان، أثناء مشاركتهم في مسيرة تحت اسم "يوم التجمع النوبي".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض على التظاهر، والتظاهر دون ترخيص، وتوزيع وحمل منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.