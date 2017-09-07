فرج عامر : الحكومة غير قادرة علي إزالة العقارات المخالفة

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حذر النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مما سماه بـ«تخاذل» الاجهزة التنفيذية وتجاهلها لمطالب أهالي العقار المنهار بمنطقة محرم بك بالإسكندرية خاصة فيما يتعلق باستخراج جثث ذويهم من تحت أنقاض العقار المكون من ٤ طوابق وصادر له قرار ترميم رقم٤٤ لسنة 1991 ولم يتم تنفيذه وتم تحرير محضر بعدم التنفيذ رقم ٥٠ لسنة 1991.

واتهم فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الحكومة بأنها السبب فى ظاهرة تكرار كوارث انهيار العقارات بمحافظة الاسكندرية لانها غير قادرة على تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة.

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وقال المهندس محمد فرج عامر، إن سكان العقار الذين نجوا من الكارثة أكدوا أن صاحب العقار رفض تنفيذ قرار الترميم للعقار، وانهم طالبوه بالإخلاء مقابل مبلغ مادي للخروج من العقار، مطالبًا الحكومة سرعة التحقيق فى هذا الملف وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع مرتكبى مخالفات البناء والعقارات المخالفة بمحافظة الاسكندرية