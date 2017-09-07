أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فرج عامر : الحكومة غير قادرة علي إزالة العقارات المخالفة

Google+ Print
فرج عامر : الحكومة غير قادرة علي إزالة العقارات المخالفة فرج عامر : الحكومة غير قادرة علي إزالة العقارات المخالفة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حذر النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مما سماه بـ«تخاذل» الاجهزة التنفيذية وتجاهلها لمطالب أهالي العقار المنهار بمنطقة محرم بك بالإسكندرية خاصة فيما يتعلق باستخراج جثث ذويهم من تحت أنقاض العقار المكون من ٤ طوابق وصادر له قرار ترميم رقم٤٤ لسنة 1991 ولم يتم تنفيذه وتم تحرير محضر بعدم التنفيذ رقم ٥٠ لسنة 1991.
واتهم فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بأنها السبب فى ظاهرة تكرار كوارث انهيار العقارات بمحافظة الاسكندرية لانها غير قادرة على تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة.

شاهد أيضا

وقال المهندس محمد فرج عامر، إن سكان العقار الذين نجوا من الكارثة أكدوا أن صاحب العقار رفض تنفيذ قرار الترميم للعقار، وانهم طالبوه بالإخلاء مقابل مبلغ مادي للخروج من العقار، مطالبًا الحكومة سرعة التحقيق فى هذا الملف وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع مرتكبى مخالفات البناء والعقارات المخالفة بمحافظة الاسكندرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات