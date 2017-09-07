برلمانيون يهاجمون «هيومان رايتس ووتش»:منظمة مشبوهة

التحرير

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شن أعضاء بمجلس النواب، هجوما حادا ضد منظمة «هيومان رايتس ووتش»، ووصفوها بـ«المشبوهة»، ردًا على ادعاءتها بوجود تعذيباً وانتهاكات لحقوق الانسان فى السجون المصرية.

وكانت المنظمة قالت أمس إنها رصدت عددا من الانتهاكات فى مصر، تضمنت تعذيب محبوسين، ودعت الرئيس عبدالفتاح السيسى واللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، ومجلس النواب والنائب العام، والدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة لـ«مواجهة هذه الانتهاكات»، ومحاسبة المتورطين فيها.

استنكر النائب طارق الخولي أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، بيان منظمة هيومن رايتس ووتش حول حقوق الإنسان في مصر.

وقال في تصريحات لـ«التحرير»، إن المنظمة تعاني من خلل شديد في تناول دور حقوق الانسان عالميا، خاصة في مصر التي تعتمد على المعلومات التي تستقيها منها من مصادر مشبوهة، في ظل عدم وجود مقر لهم في بلدنا.

وأضاف أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تستخدم "فزاعة" الحريات وحقوق الانسان بين الحين والأخر، للضغط على القاهرة، لكن هذه التهديدات أصبحت مع الوقت مجرد ضجيج بلا طحين، خاصة في ظل اغفالها الانتهاكات الحقيقية الموجودة في دول أخرى وواضحة للعيان مثل اسرائيل وتركيا وقطر.

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فيما وصف النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار بمجلس النواب، ورئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، التقرير بالكذب والإفتراءات التي لا أساس لها على ارض الواقع.

وأضاف: «لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب قامت بعدة زيارات للسجون ولم تجد اى حالات لانتهاك او تعذيب او امتهان لكرامة المسجونين بما فيهم مسجونى جماعة الاخوان الارهابية».

وأضاف: «قطر وتركيا واللوبى الصهيونى يقومون بتمويل هذه المنظمة المشبوهة من اجل إسقاط الدولة المصرية، مشيرا الى أنهم بعد افشال مصر وجيشها وشعبها العظيم وجميع مؤسساتها لجميع محاولاتهم السابقة بداوا مجددا فى استخدام هذه المنظمة الشيطانية لاثارة البلبلة خاصة ان هذه المنظمة تخصصت فى كتابة تقارير مفبركة وكاذبة وتسئ لمصر ونظامها وحكومتها وشعبها وكل هدفها مساندة جماعة الاخوان الارهابية التى كانت تنفذ استراتيجية واجندة الصهيونية وقطر وتركيا داخل مصر».

ووصفت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالمشبوهة التي تروج الأكاذيب وتقاريرها مغلوطة بمعلومات غير موثقة وغير دقيقة، ودائمًا ما تسيء لحقوق الإنسان في مصر وتحرض ضدها وتسعى لتشويه سمعتها فى المجتمع الدولى، مشيرة إلي أن هذه المنظمة جزء من منظومة السياسات المعادية للدولة المصرية وتنحاز لمصالح الجماعت الإرهابية ومن يمولهم، ولا تنحاز أبدًا لاتفاقيات ومبادئ حقوق الإنسان ومصلحة المواطن المصري وحقه في الحياة.

وأكدت أن مصر من الدول التى تحترم حقوق الإنسان، وتحافظ على المواثيق الدولية وتحترم الدستور والقانون، وليس كما زعمت المنظمة المحرضة في تقريرها ضد ضباط الشرطة الأوفياء الذين يتلقون الرصاص في صدورهم من أجل الحفاظ على الأمن والأمان وحماية حقوق الإنسان المصرية، فهم البواسل الذين يتصدون ويواجهون الإرهاب فى مصر، وتساءلت هل هذا انتهاك لحقوق الإنسان كما زعمت المنظمة المحرضة التي اعتبرت مواجهة الإرهاب انتهاكًا لحقوق الإنسان وجريمة