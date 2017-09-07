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بالصور- كيم كاردشيان تفاجئ جمهورها بمظهر جديد

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مصراوي Masrawy

بالصور- كيم كاردشيان تفاجئ جمهورها بمظهر جديد

12:20 م الخميس 07 سبتمبر 2017

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بالصور- هكذا ترسمين الحاجب المموج أحدث تقاليع موضة 2017

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بالصور- هكذا ترسمين الحاجب المموج أحدث تقاليع موضة 2017

كتب- مصراوي:

قررت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية كيم كاردشيان مفاجأة جمهورها وعشاقها بمظهر جديد، خلال أسبوع الموضة في نيويورك.

كاردشيان التي طالما أطلت على جمهورها ومحبيها بأزياء وملابس فريدة، قررت هذه المرة مفاجأة جمهورها.

المفاجأة أنها قررت الظهور بشعر أشقر، والخروج من المظهر التقليدي لها.

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مصراوي Masrawy

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