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بالصور.. تكريم ضباط وأفراد شرطة لتميزهم في المنيا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تكريم ضباط وأفراد شرطة لتميزهم في المنيا

12:33 م الخميس 07 سبتمبر 2017

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أجهزة الرقابة والمتابعة تواصل حملاتها على مدارس القليوبية

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أجهزة الرقابة والمتابعة تواصل حملاتها على مدارس القليوبية

المنيا ــ ريمون الراوي:

كرم اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، عددًا من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، لأدائهم المتميز في عملهم.

وأثنى مدير الأمن علي الجهود الأمنية للمكرمين، وقال إن تكريمهم يأتي في إطار الاهتمام بتحفيز الضباط والأفراد ليكونوا مثالًا يحتذى به لباقي زملائهم.

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