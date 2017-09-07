بالصور.. تكريم ضباط وأفراد شرطة لتميزهم في المنيا
بالصور.. تكريم ضباط وأفراد شرطة لتميزهم في المنيا
12:33 م الخميس 07 سبتمبر 2017
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المنيا ــ ريمون الراوي:
كرم اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، عددًا من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، لأدائهم المتميز في عملهم.
وأثنى مدير الأمن علي الجهود الأمنية للمكرمين، وقال إن تكريمهم يأتي في إطار الاهتمام بتحفيز الضباط والأفراد ليكونوا مثالًا يحتذى به لباقي زملائهم.
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