المفوضين تؤجل دعوى غلق مكتب "الجارديان البريطانية" بالقاهرة لـ 19أكتوبر

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة لتعمدها الإساءة لمصر لجلسة 19 اكتوبر المقبل.

وقالت الدعوى رقم 54519/70، إن صحيفة الجارديان البريطانية اعترفت بفبركة مراسلها تقارير ضد مصر، مشيرة إلى أنها اعتمدت على تقارير لجماعة الإخوان -وفق نص الدعوى-.

أضافت: وباعتراف الصحيفة بفبركة تقارير ضد مصر، يدل على أنها فقدت مصداقيتها، وأنها لم تلجأ إلى الاعتذار بعدما هدد عدد من المصادر التي استندت إليها الصحيفة بفضحها وتكذيبها، لذلك اضطرت أن تحقق في الأمر وتعلن اعتذارها.

أشارت الدعوى: وقد دأبت الصحيفة على توجيه سهامها لمصر عبر العديد من التقارير الكاذبة التي نشرتها عن الأوضاع في البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية، وكلها تقارير خاطئة تعمل على تشويه مصر ومؤسسات الدولة، وإن الصحيفة دأبت على الكذب ونشر تقارير تسئ لمصر وقيادات الدولة، خاصة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، إلى جانب استغلال بعض الأحداث التي تشغل الرأي العام الداخلي والخارجي وإعداد تقارير صحفية تخالف الحقيقة.

وأضافت الدعوى أن غلق مكتب الصحيفة أصبح ضرورة حتمية ليكون الأمر إنذاراً وعظة لأي صحيفة أو وكالة أجنبية تعمل في مصر، ولإثبات قدرة الدولة على اتخاذ موقف تجاه المؤسسات الإعلامية التي تعمل ضد الوطن واستقراره الأمني والاقتصادي.