أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

المفوضين تؤجل دعوى غلق مكتب "الجارديان البريطانية" بالقاهرة لـ 19أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المفوضين تؤجل دعوى غلق مكتب "الجارديان البريطانية" بالقاهرة لـ 19أكتوبر

12:27 م الخميس 07 سبتمبر 2017

مجلس الدولة

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة لتعمدها الإساءة لمصر لجلسة 19 اكتوبر المقبل.

وقالت الدعوى رقم 54519/70، إن صحيفة الجارديان البريطانية اعترفت بفبركة مراسلها تقارير ضد ، مشيرة إلى أنها اعتمدت على تقارير لجماعة الإخوان -وفق نص الدعوى-.
أضافت: وباعتراف الصحيفة بفبركة تقارير ضد مصر، يدل على أنها فقدت مصداقيتها، وأنها لم تلجأ إلى الاعتذار بعدما هدد عدد من المصادر التي استندت إليها الصحيفة بفضحها وتكذيبها، لذلك اضطرت أن تحقق في الأمر وتعلن اعتذارها.

أشارت الدعوى: وقد دأبت الصحيفة على توجيه سهامها لمصر عبر العديد من التقارير الكاذبة التي نشرتها عن الأوضاع في البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية، وكلها تقارير خاطئة تعمل على تشويه مصر ومؤسسات الدولة، وإن الصحيفة دأبت على الكذب ونشر تقارير تسئ لمصر وقيادات الدولة، خاصة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، إلى جانب استغلال بعض الأحداث التي تشغل الرأي العام الداخلي والخارجي وإعداد تقارير صحفية تخالف الحقيقة.
وأضافت الدعوى أن غلق مكتب الصحيفة أصبح ضرورة حتمية ليكون الأمر إنذاراً وعظة لأي صحيفة أو وكالة أجنبية تعمل في مصر، ولإثبات قدرة الدولة على اتخاذ موقف تجاه المؤسسات الإعلامية التي تعمل ضد الوطن واستقراره الأمني والاقتصادي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حجز دعوى تغير موعد "صلاة الفجر" للتقرير

    أخبار

  • اليوم ..نظر دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية

    أخبار

  • اليوم ..نظر دعوى بطلان قانون "التجمهر"

    أخبار

  • غدًا.. الإداري ينظر دعوى شيخ الأزهر لوقف برنامج إسلام البحيري

    أخبار

إعلان

2880742240.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017