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وصول 3098 راكبا من عمالة خدمة الحجاج لميناء سفاجا

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وصول 3098 راكبا من عمالة خدمة الحجاج لميناء سفاجا وصول 3098 راكبا من عمالة خدمة الحجاج لميناء سفاجا

التحرير

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قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين أمانة والقاهرة، وعلى متنهما 3114 راكبا منهم 3098 راكبا من عمالة خدمة الحجاج، و10 سيارات، كما تغادر السفينتان القاهرة وعمان وعلى متنهما 1881 راكبا و24 شاحنة و132 سيارة.  

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 187 راكبا و135 شاحنة و15 سيارة، وغادرت العبارة القاهرة وعلى متنها 86 راكبا و6 شاحنات و104 سيارات.

على جانب آخر شهد ميناء الغردقة أمس استقبال ومغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 2085 راكبا و139 سيارة. 
وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينتين برنسيسة وسينا، وعلى متنهما 138 راكبا و3 براد و1 تريلا و8 سيارات.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 163 راكبا و6 براد و15 تريلا و4 سيارات و2 باص جيت، وغادرت السفينتان برنسيسة وسينا وعلى متنهما 678 راكبا و6 براد و4 تريلات و49 سيارة و3 باصات جيت.

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التحرير

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