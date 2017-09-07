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وكيل "تعليم الغربية": انتهاء استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

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مصراوي Masrawy

وكيل "تعليم الغربية": انتهاء استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

12:18 م الخميس 07 سبتمبر 2017

الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

قال الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه أصدر تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية الـ 10 على مستوى المحافظة بمتابعة أعمال الصيانة بالمدارس.

وأشار وكيل الوزارة في تصريحاته لـ"مصراوي"، إلى أن كافة المدارس جاهزة للعام الدارسي الجديد، وأن هناك أعمال صيانة بسيطة، ومستمرة طوال العام وليست مقتصرة فقط على الصيف، وأن عدد مدارس الغربية 2370 مدرسة على مستوى المحافظة، منها 21 مدرسة تخضع إلى صيانة شاملة من دهانات وترميمات وجار الانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي، علاوة على دخول 16 مدرسة جديدة الخدمة هذا العام.

وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بنظافة الفصول، والتهوية الجيدة، وتنظيف دورات المياه بشكل دوري، وتوفير مياه شرب نظيفة في كل مدرسة مع تخصيص غرف للعزل للتلاميذ بكل مدرسة، لافتًا إلى أنه يتابع أعمال الصيانة من خلال لجان مشكلة من كل إدارة تعليمية.

وأوضح وكيل التعليم في الغربية، أن هناك تعليمات بمتابعة وصول الكتب إلى مخازن المديرية والعمل على تسليمها للإدارات وتوزيعها على المدارس التي بدورها توزعها على الطلاب مع بدء العام الدراسي.

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مصراوي Masrawy

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