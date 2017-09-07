علماء أمريكيون يكتشفون علاقة بين الأسبرين والسرطان

توصلت مجموعة من العلماء الأمريكيين بعد إجرائها لاختبارات عديدة، الى آثار جانبية خطيرة ناتجة عن استخدام الأسبرين، حسبما نشرت مجلة "رويال سوسيتي".

وقال العلماء أنه على الرغم من قدرة الأسبرين على إبطاء عملية نمو الأورام الخبيثة في القولون، فإنه في الوقت نفسه يزيد من احتمال تطور خلايا سرطانية، حيث يتشكل لدى بعض الخلايا السرطانية موانع حيوية لا تتأثر بالأسبرين، الأمر الذي يؤدي لزيادة الخلايا السرطانية نتيجة لاستخدام الأدوية المضادة.

وفقا لتقرير نشرته وكالة سبوتنيك، أوضح العلماء أن النتائج التي حصلوا عليها كانت معملية، ولا ينوون تجربة الأمر على أشخاص يعانون من الأمراض السرطانية في الوقت الحالي.