عطل فني وراء توقف قطار الصعيد لمدة 35 دقيقة في البدرشين
عطل فني وراء توقف قطار الصعيد لمدة 35 دقيقة في البدرشين
12:12 م الخميس 07 سبتمبر 2017
كتب - محمد شعبان:
كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، عن سبب توقف قطار (أسوان - القاهرة) لمدة 35 دقيقة أمام قرية المرازيق بمركز البدرشين.
توصلت معاينة العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، إلى حدوث عطل فني بجرار القطار رقم 997، وتم تعيين الخدمات اللازمة لتأمين القطار لحين إصلاح الجرار.
واستأنف القطار رحتله عقب استبدال الجرار، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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