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عطل فني وراء توقف قطار الصعيد لمدة 35 دقيقة في البدرشين

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مصراوي Masrawy

عطل فني وراء توقف قطار الصعيد لمدة 35 دقيقة في البدرشين

12:12 م الخميس 07 سبتمبر 2017

عطل فني وراء توقف قطار الصعيد لمدة 35 دقيقة في البدرشين

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، عن سبب توقف قطار (أسوان - القاهرة) لمدة 35 دقيقة أمام قرية المرازيق بمركز البدرشين.

توصلت معاينة العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، إلى حدوث عطل فني بجرار القطار رقم 997، وتم تعيين الخدمات اللازمة لتأمين القطار لحين إصلاح الجرار.

واستأنف القطار رحتله عقب استبدال الجرار، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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