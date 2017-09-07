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عاطل يستغل إقامة جارته بمفردها ويتعدى عليها بالضرب لسرقتها

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مصراوي Masrawy

عاطل يستغل إقامة جارته بمفردها ويتعدى عليها بالضرب لسرقتها

12:08 م الخميس 07 سبتمبر 2017

عاطل يستغل إقامة جارته بمفردها ويتعدى عليها بالضرب لسرقتها

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشفت مباحث الجيزة ملابسات اقتحام أحد الأشخاص شقة ربة منزل تقيم بمفردها بمنطقة الطالبية.

تحريات المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، توصلت إلى أنه مالك ورشة دوكو يقيم بالعقار المجاور لموقع الحادث، استغل إقامة "فاطمة ا."، 41 سنة، بمفردها، واقتحم الشقة، بدافع السرقة.

ولدى استغاثة مالكة الشقة بالجيران، تعدى عليها بالضرب مما تسبب في إصابتها بكدمة بالعين وسحجات بالرقبة وجروح بالبطن، واستولى على 4 هواتف محمولة، ولاذ بالفرار.

تمكن الرائد سامح بدوي، رئيس مباحث الطالبية، من ضبط المتهم "محمد م."، 27 سنة، عاطل، أثناء اختبائه لدى صديقه بمنطقة دار السلام، وبحوزته 3 هواتف، ومبلغ مالي.

أقر المتهم أمام اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بارتكابه الواقعة، وأنه باع أحد الهواتف مقابل 700 جنيه، وحُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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