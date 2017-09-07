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بوتين يعرب عن ثقته في أن الصراع الكوري لن يتحول إلى حرب نووية

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مصراوي Masrawy

بوتين يعرب عن ثقته في أن الصراع الكوري لن يتحول إلى حرب نووية

12:11 م الخميس 07 سبتمبر 2017

بوتين يعرب عن ثقته في أن الصراع الكوري لن يتحول إلى حرب نووية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ):
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن ثقته في أن الصراع في شبه الجزيرة الكورية لن يتحول إلى حرب نووية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول :"أنا واثق من أن الصراع لن يتسع ولن يتم فيه استخدام أسلحة دمار شامل. وتجدر الإشارة إلى أن لدى والصين علاقات دبلوماسية وثيقة نسبيا مع .

وقال خلال منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا :"ستتحلى جميع الأطراف بالمنطق الكافي لفهم مسؤولياتهم تجاه شعوب المنطقة، ولهذا فإننا سننجح في حل القضية بالطرق الدبلوماسية".

ودعا بوتين إلى مواصلة الاستثمار في المنطقة رغم المخاوف من حرب محتملة، وقال إن "هناك حاجة لمواصلة الاستثمار لأنك إذا أوقفت الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، فإن الوضع سيتدهور".

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