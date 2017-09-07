بوتين يعرب عن ثقته في أن الصراع الكوري لن يتحول إلى حرب نووية
بوتين يعرب عن ثقته في أن الصراع الكوري لن يتحول إلى حرب نووية
12:11 م الخميس 07 سبتمبر 2017
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - (د ب أ):
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن ثقته في أن الصراع في شبه الجزيرة الكورية لن يتحول إلى حرب نووية.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول :"أنا واثق من أن الصراع لن يتسع ولن يتم فيه استخدام أسلحة دمار شامل. وتجدر الإشارة إلى أن لدى روسيا والصين علاقات دبلوماسية وثيقة نسبيا مع كوريا الشمالية.
وقال خلال منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا :"ستتحلى جميع الأطراف بالمنطق الكافي لفهم مسؤولياتهم تجاه شعوب المنطقة، ولهذا فإننا سننجح في حل القضية بالطرق الدبلوماسية".
ودعا بوتين إلى مواصلة الاستثمار في المنطقة رغم المخاوف من حرب محتملة، وقال إن "هناك حاجة لمواصلة الاستثمار لأنك إذا أوقفت الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، فإن الوضع سيتدهور".
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