بوتين يعرب عن ثقته في أن الصراع الكوري لن يتحول إلى حرب نووية

موسكو - (د ب أ):

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن ثقته في أن الصراع في شبه الجزيرة الكورية لن يتحول إلى حرب نووية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول :"أنا واثق من أن الصراع لن يتسع ولن يتم فيه استخدام أسلحة دمار شامل. وتجدر الإشارة إلى أن لدى روسيا والصين علاقات دبلوماسية وثيقة نسبيا مع كوريا الشمالية.

وقال خلال منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا :"ستتحلى جميع الأطراف بالمنطق الكافي لفهم مسؤولياتهم تجاه شعوب المنطقة، ولهذا فإننا سننجح في حل القضية بالطرق الدبلوماسية".

ودعا بوتين إلى مواصلة الاستثمار في المنطقة رغم المخاوف من حرب محتملة، وقال إن "هناك حاجة لمواصلة الاستثمار لأنك إذا أوقفت الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، فإن الوضع سيتدهور".