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سلطات البحرين تتهم 25 مطلوبا وموقوفا بتشكيل "جماعة ارهابية"

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مصراوي Masrawy

سلطات البحرين تتهم 25 مطلوبا وموقوفا بتشكيل "جماعة ارهابية"

12:01 م الخميس 07 سبتمبر 2017

تشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات وا

المنامة، البحرين (أ ف ب)
احالت النيابة العامة في البحرين 25 مطلوبا وموقوفا الى المحاكمة بتهمة تشكيل "جماعة ارهابية" وتلقي تدريبات عسكرية في ايران والعراق والتورط في تفجير باص للشرطة في فبراير الماضي.

وقالت النيابة في بيان الخميس تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان 14 من بين المتهمين ال25 موقوفون، مشيرة الى ان الجلسة الاولى في محاكمة المجموعة ستعقد في 19 اكتوبر المقبل.

واتهمت النيابة هؤلاء بتأسيس والانضمام إلى "جماعة إرهابية"، وإحداث تفجير والشروع في القتل، في اشارة الى حادثة تفجير باص الشرطة في جنوب المملكة في 26 فبراير والتي اصيب فيها اربعة عناصر امن بجروح.

كما اتهمتهم بتلقي تدريبات عسكرية في إيران والعراق "على استخدام الأسلحة وكيفية تصنيع المتفجرات وكيفية رصد تحركات مركبات قوات الأمن وشخصيات قيادية وأماكن حيوية بمملكة البحرين".

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية في الأشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف يناير أحكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في مارس 2014، ما أدى الى قيام تظاهرات.

والخميس اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير السلطات البحرينية بتشديد حملة القمع ضد معارضيها والتراجع عن وعودها باجراء مراجعة لطريقة تعاملها مع مسالة حقوق الانسان وادخال اصلاحات عليها.

وقالت المنظمة ان البحرين "ورغم المزاعم المتكررة، تراجعت عن وعود الاصلاح التي عبرت عنها بعد ردها القاسي على احداث العام 2011 (...) وقامت منذ يونيو 2016 بتشديد حملتها ضد معارضيها".

هذا المحتوى من

AFP

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