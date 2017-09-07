مايا مرسي: بنات مصر قادمات لغزو العالم رياضياً

كتبت - هاجر حسني:

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه، بالإنجاز الرياضي الذي حققه فريق الجمباز المصري في بطولة كأس العالم والمقامة ببلغاريا بداية الأسبوع الجاري، وذلك بعد حصوله على 3 ميداليات، بالإضافة إلى عدد من المراكز المتقدمة.

وهنأ المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس، اللاعبة فرح حسين التي حصلت علي الميدالية الفضية علي جهاز المتوازي، والميدالية البرونزية علي جهاز الحركات الأرضية لأول مرة في تاريخ الجمباز الفني "انسات"، كما هنأ اللاعبة فرح سيد بطلة أفريقيا والتي حصلت على المركز الخامس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها البالغة بهذا الانجاز غير المسبوق الذي حققته بطلات مصر في كأس العالم ورفعن اسم مصر عالياً، مؤكدة أن الرياضة النسائية في مصر تثبت يوماً بعد يوم تفوقها العالمي، بعد أن رفعت "بناتها" العلم المصري على المستوى الدولي والعالمي في مختلف الرياضات ليخطفن الأضواء مؤخراً من الرجال، ويثبتن أنهن قادمات لغزو العالم في جميع الألعاب الرياضية، مؤكدة فخرها بتزامن هذا النجاح مع إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية.