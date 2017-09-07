أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مايا مرسي: بنات مصر قادمات لغزو العالم رياضياً

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مايا مرسي: بنات قادمات لغزو العالم رياضياً

12:04 م الخميس 07 سبتمبر 2017

مايا مرسي: بنات مصر قادمات لغزو العالم رياضياً

الدكتورة مايا مرسي

كتبت - هاجر حسني:

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه، بالإنجاز الرياضي الذي حققه فريق الجمباز المصري في بطولة والمقامة ببلغاريا بداية الأسبوع الجاري، وذلك بعد حصوله على 3 ميداليات، بالإضافة إلى عدد من المراكز المتقدمة.

وهنأ المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس، اللاعبة فرح حسين التي حصلت علي الميدالية الفضية علي جهاز المتوازي، والميدالية البرونزية علي جهاز الحركات الأرضية لأول مرة في تاريخ الجمباز الفني "انسات"، كما هنأ اللاعبة فرح سيد بطلة أفريقيا والتي حصلت على المركز الخامس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها البالغة بهذا الانجاز غير المسبوق الذي حققته بطلات مصر في كأس العالم ورفعن اسم مصر عالياً، مؤكدة أن الرياضة النسائية في مصر تثبت يوماً بعد يوم تفوقها العالمي، بعد أن رفعت "بناتها" العلم المصري على المستوى الدولي والعالمي في مختلف الرياضات ليخطفن الأضواء مؤخراً من الرجال، ويثبتن أنهن قادمات لغزو العالم في جميع الألعاب الرياضية، مؤكدة فخرها بتزامن هذا النجاح مع إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "القومي للمرأة": لم نتلق شكاوى عن التحرش خلال ثالث أيام العيد

    أخبار

  • ​"قومي المرأة": لم نستقبل شكاوى في ثاني أيام عيد الأضحى

    أخبار

  • "القومي للمرأة": لم نتلق شكاوى تحرش في القاهرة خلال أول أيام العيد

    أخبار

  • الأخبار المتوقعة ليوم السبت 29 يوليو 2017

    أخبار

إعلان

2bfcb70e2c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017