الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 66 حالة

كتب – أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن وفاة 3 حجاج بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 66.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفين الثلاثة هم: زينب علي إبراهيم الربيعي، تبلغ من العمر 65 عاما، تتبع حج القرعة، من محافظة الأسكندرية، توفيت بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، وخلف عبدالسميع عبدالكريم عبدالغني، يبلغ من العمر 68 عاما، ويتبع حجاج التضامن، من محافظة أسيوط، توفي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، وصفاء حامد السيد عسكر، تبلغ من العمر ٨٠ عاما، وتتبع حج القرعة، من محافظة الغربية، توفيت بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وأشار رئيس بعثة الحج الطبية، في بيان اليوم، إلى أن جميعهم توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، مشيراً إلى أنه تلقت غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.