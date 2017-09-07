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البيئة: إنقاذ سلحفاة بحرية وإطلاقها إلى بيئتها الطبيعية قبل بيعها

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مصراوي Masrawy

البيئة: إنقاذ سلحفاة بحرية وإطلاقها إلى بيئتها الطبيعية قبل بيعها

11:53 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

البيئة: إنقاذ سلحفاة بحرية وإطلاقها إلى بيئتها الطبيعية قبل بيعها

سلحفاة بحرية

كتبت – مادي غيث:
نجح فريق من محميات البحر الأحمر بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة في إنقاذ سلحفاة بحرية من نوع صقارية المنقار قبل بيعها، وذلك بالتنسيق مع قسم شرطة رأس غارب.

وأكد الدكتور أحمد غلاب، مدير عام محميات البحر الأحمر، أنه تم إطلاق السلحفاة إلى بيئتها الطبيعية بالبحر الأحمر بعد معاينتها والتأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة في بيئتها وترقيمها لمتابعتها
.
وكان أحد الصيادين قد قام بعرض السلحفاة المذكورة للبيع أمام أحد المحلات بشوارع رأس غارب إلا أنه تم مصادرة السلحفاة بالتعاون مع الشرطة .

وأشار غلاب إلى أن محميات البحر الأحمر كانت قد أعلنت عن مبادرة لحماية السلاحف البحرية بالمحافظة في عام 2015 ، واستطاعت إعادة التوازن البيئي لهذه الكائنات البحرية مرة أخرى، حيث يصنف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة السلاحف البحرية علي القائمة الحمراء المهددة بالانقراض حول العالم بينما تضعها اتفاقية سايتس في الملحق الأول للاتفاقية ، مما يعني حظر بيعها وتصديرها أو أي أجزاء منها .

يذكر أن عدد السلاحف البحرية التي استطاعت محميات البحر الأحمر إنقاذها وإعادتها لبيئتها الطبيعية منذ إعلان المبادرة تخطت 20 سلحفاة بحرية من نوعي الخضراء وصقارية المنقار بعد ترقيمها لمتابعتها في البيئة البحرية .

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