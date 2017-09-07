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سيدة تُطالب بالخُلع من زوجها بالشرقية: "بيضربني ليل نهار.. مستحيل أعيش معاه"

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مصراوي Masrawy

سيدة تُطالب بالخُلع من زوجها بالشرقية: "بيضربني ليل نهار.. مستحيل أعيش معاه"

12:09 م الخميس 07 سبتمبر 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

تقدمت "فريال. م. م" 33 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بدعوى أمام محكمة الأسرة بالزقازيق، تطالب فيها بالخُلع من زوجها الذي يعمل سائقًا؛ لتعديه الدائم عليها بالضرب والسب.

وأوضحت الزوجة في دعواها، أن حال زوجها تغير بعدما رزقهم الله بأطفال، حيث اعتاد الاعتداء عليها بالضرب، والسب، حتى بات الأمر يتكرر بصورة يومية.

وأشارت الزوجة، إلى أنها كانت تتحمل الضرب والإهانة من أجل تربية طفليها، أملًا في أن يُغير زوجها من معاملته القاسية، إلا أنه تمادى، وبات من المستحيل أن تستمر معه في ظل قسوته وتعديه الدائم عليها، وأخذت طفليها وتركت منزل الزوجية، ورفعت دعوى خُلع لكي تتخلص من تلك الزيجة.

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