ضبط 12 طن سولار مدعم و430 كيلو لحوم فاسدة في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قال العقيد أحمد أنور، مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط، اليوم الخميس، إنه جرى تحرير 74 قضية تموينية خلال يوم لمخالفات تموينية متنوعة، وأشار إلى أنه تم ضبط 12 طن سولار مدعم و430 كيلو من لحوم ومشتقاتها منتهية الصلاحية.

وأشار أنور، إلى أنه بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بالوقائع، واعترفوا بصحتها كما نسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 163 لسنة 1980 وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة.