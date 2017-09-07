إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن علي غلاب رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط، اليوم الخميس، إزالة 20 حالة تعد على أراض زارعية من بين 61 محضر مخالفة، تم تحريرها خلال أسبوع، على أن يتم التنسيق مع قوات الأمن ومركز شرطة منفلوط لتنفيذ باقي حالات التعدي.

جاء ذلك خلال حملات مفاجئة ودورية تم تنفيذها بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى للاطمئنان على سير العمل بكافة القطاعات الخدمية، والأسواق بمدينة منفلوط وعدد من القرى التابعة لها.

وأضاف رئيس مركز ومدينة منفلوط أنه تم المرور على 52 مخبز بمدينة منفلوط وعدد من القرى التابعة لها خلال 7 أيام، للاطمئنان على سير العمل بها ومدى مطابقة إنتاج الخبز بها للمواصفات، ورصد 34 مخالفة ما بين (نقص وزن وعدم نظافة أدوات العجين وتوقف عن الإنتاج وغلق في أوقات العمل الرسمية ودون سجلات وعدم الإعلان وعدم احتفاظ بميزان) حيث تم تحرير المحاضر القانونية ضد المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح غلاب أنه تم المرور والمتابعة للوحدة المحلية بقريتي أم القصور ونزة قرار وتلاحظ وجود قمامة ومخلفات تطهير الترع وأعمدة إنارة مضاءة نهاراً وإشغالات بالطريق العام ومحلات وورش تعمل دون ترخيص، لافتًا إلى تلافي تلك الملحظات من قبل رئيس القرية والوحدة المحلية والإدارة الهندسية وإدارة الرخص بالوحدة.

وأشار رئيس مركز ومدينة منفلوط إلى تحرير وإزالة 93 محضر إشغال طريق ونظافة بعدد من الشوارع والميادين بـ (مدينة منفلوط، الحواتكة، العتامنة، بني رافع، بني شقير، بني عديات، أم القصور) بالإضافة إلى 10 محاضر بيئة ما بين محاضر (قيسونة، وسيارة كسح، وقمينة طوب، ربط حيوانات بالشارع، خردة)، مؤكداً على استمرار حملات المرافق والبيئة وإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة من الميادين والشوارع الرئيسية التي تعوق حركة المرور وتسيير حركة المارة والسيارات وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومسئولي البيئة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.