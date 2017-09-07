ضبط 7 آلاف زجاجة زيت طعام مجهول المصدر بمصنع في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

داهم ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، مصنعًا لتعبئة زيت الطعام، بدون ترخيص، في منطقة الرمل، وضبط بداخله 7440 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر قبل بيعها.

ووردت معلومات لمباحث التموين، تفيد بوجود مصنع لتعبئة زيت الطعام، بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الغش التجاري.

وتبين من التحريات قيام صاحب المصنع بتعبئة زيت طعام مجهول المصدر من خلال تشغيل خط إنتاج يحتوي على عدد 2 تنك زيت طعام مجهول المصدر، ويقوم بتدوين بيانات تجارية وهمية.

وجرى استهداف المصنع، والقبض على المدعو "ن. ش. ع" 46 عامًا، المدير المسئول عن المصنع، وضُبط 7 آلاف و440 عبوة زيت طعام منتج نهائي معد للبيع، وكمية كبيرة من العبوات الفارغة.

وحُرر المحضر جنح قسم ثان الرمل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.