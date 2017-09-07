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عبد الحفيظ: ندرس بند الـ10% في عقود اللاعبين.. وهذا سر نجاح الأهلي

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عبد الحفيظ: ندرس بند الـ10% في عقود اللاعبين.. وهذا سر نجاح الأهلي عبد الحفيظ: ندرس بند الـ10% في عقود اللاعبين.. وهذا سر نجاح الأهلي

التحرير

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن لائحة الفريق الداخلية هي الطريقة التي يتم التعامل بها، سواء لاعبين أو جهاز فني وطبي وإداري، وتتضمن العقوبات، ومبدأ الثواب، تجنبا للصدام مع اللاعبين.

وأضاف «عبد الحفيظ» في تصريحات لبرنامج «استاد الهدف»، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، اليوم الخميس: «هناك بعض المستحدثات لا تتواجدت في اللائحة، ونحاول وضعها في اللائحة الجديدة، وأتمنى أن يتم تغيير مفهوم أن العقد هو كل شيء للاعب، فلا بد أن يكون هناك إصرار للاعبين على الفوز في كل دقيقة».

وأشار إلى أنه يدرس وضع بند، في العقود يتضمن حصول اللاعبين على 10% من عقودهم، كحوافز من النادي، حتى يكون هناك حافز للاعبين من أجل الفوز، وفي حال الفوز سيحصل على الـ10%، وفي الخسارة سيتم خصم 10% من عقده.

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وواصل عبد الحفيظ أن الأهلي دائما وأبدا ينافس على كل بطولة يشارك فيها، مشيرا إلى أن أهم ما يميز القلعة الحمراء هو العمل الجماعي، وأن الأهلي يسعى لترسيخ مفهوم العمل الجماعي وتوزيع المسئوليات.

واختتم مدير الكرة بالأهلي أن العمل الجماعي هو سر نجاح الأهلي، لافتا إلى أن النادي منذ نشأته وهو يعمل بهذا النظام.

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التحرير

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