كيف استفادت أندية الدوري من «مطاريد» القطبين؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يسدل الستار خلال الساعات القليلة المقبلة، على باب الانتقالات الصيفية في الدوري الممتاز، وسط (ميركاتو) اتسم بالعديد من الصفقات التي خطفت الأضواء بين أندية المسابقة.

وسيغلق اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، باب الانتقالات الصيفية (الميركاتو) بانقضاء اليوم الخميس، وفقًا لما تم تحديده من قبل.

وتنطلق مباريات الدوري الممتاز لموسم (2017-2018) بداية من الغد الجمعة، بمواجهتي الداخلية وبتروجيت، والمقاولون العرب والرجاء، على أن تنتهي المسابقة في شهر مايو من العام المقبل.

وكان اتحاد الكرة، أقر اعتماد 4 لاعبين أجانب في قائمة كل فريق بالدوري الممتاز، إضافة إلى قيد لاعبين من سوريا أو فلسطين دون دخولهما في قائمة الأجانب، على أن يتم اعتبارهما من القائمة المحلية، كما مد مسؤولو الجبلاية أمس مد فترة القيد للاعبين السوريين والفلسطينيين لمدة 3 مواسم بدلًا من اثنين.

وشهد ميركاتو الدوري هذا الموسم ظاهرة لافتة برحيل العديد من اللاعبين من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ما ساهم في تدعيم صفوف العديد من أندية الدوري، حيث استفادت 10 أندية في الدوري من تدعيم صفوفها بالرحلين عن القطبين.

ويبقى فريق الرجاء بقيادة مديره الفني الجديد خالد القماش، الأكثر استفادة من رحيل لاعبي الأهلي والزمالك بعدما تعاقد مع 5 لاعبين من فريق الشباب بالناديين وضم إلى صفوفه حارس الأهلي الصاعد عمر رضوان على سبيل الإعارة بجانب استعارة ثلاثي الزمالك يوسف حسن ومحمد رفعت وعلي حسين.

وضم أيضًا فريق مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، 4 لاعبين من القطبين بعد تجديد إعارة الغاني جون أنطوي مهاجم الأهلي بجانب التعاقد مع ثلاثي الزمالك محمد مسعد وصلاح عاطف "ريكو" وحسني فتحي.

وتمكن سموحة بقيادة المدرب التشيكي فرانز شتراكا، ضم ثلاثي الأهلي محمد حمدي زكي ومسعد عوض حارس المرمى بجانب استعارة ناصر ماهر.

شاهد أيضا

بينما ضم بتروجيت بقيادة مديره الفني محمد يوسف، ثلاثي الزمالك محمد سالم وأحمد جعفر وإسلام جمال، في المقابل ضم الاتحاد بقيادة مدربه هاني رمزي الذي حل محل الإسباني ماكيدا، ناشئ الأهلي فوزي الحناوي وثنائي الزمالك رمزي خالد وحسام سلامة "باولو".

كما تعاقد طلائع الجيش بقيادة أحمد سامي، مع محمد ناصف ظهير أيسر الزمالك واستعار محمد عصام الغندور حارس الأهلي الصاعد.

وتمكن المصري البورسيعيد بقيادة مديره الفني حسام حسن، من ضم البوركيني محمد كوفي مدافع الزمالك، واستعار كريم يحيى مدافع الأهلي الصاعد.

وضم وادي دجلة بقيادة مدربه أحمد حسام "ميدو"، ظهير أيسر الزمالك أحمد سمير، فيما تعاقد الإسماعيلي بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب الوداد البيضاوي السابق، مع إبراهيم عبد الخالق، بينما ضم المقاولون العرب بقيادة محمد عودة لاعب الوسط إبراهيم صلاح.