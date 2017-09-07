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هجوم سعودي على «السومة» بعد شكره لبشار الأسد (فيديو)

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هجوم سعودي على «السومة» بعد شكره لبشار الأسد (فيديو) هجوم سعودي على «السومة» بعد شكره لبشار الأسد (فيديو)

التحرير

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شنت الجماهير ، حملة هجوم ضارية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على عمر السومة، مُهاجم نادي أهلي جدة، ومنتخب سوريا، على خلفية تصريحاته التي شكر فيها بشار الأسد الرئيس السوري.

وكان السومة نجح أول أمس الثلاثاء، في قيادة منتخب بلاده لانتزاع تعادل ثمين من أنياب منتخب إيران، وهي النتيجة التي أهلت السوري لخوض الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2018.

وجاءت تصريحات السومة على خلفية استضافة التلفزيون السوري للاعبي المنتخب، بعد تأهلهم.

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وقال اللاعب: «نشكر السيد الرئيس بشار على تكريمه دعمه للرياضة والرياضيين وهي أشياء ليست غريبة عنه، ونشكر القيادة الرياضية في البلاد».
 

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التحرير

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