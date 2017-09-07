هجوم سعودي على «السومة» بعد شكره لبشار الأسد (فيديو)

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شنت الجماهير السعودية، حملة هجوم ضارية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على عمر السومة، مُهاجم نادي أهلي جدة، ومنتخب سوريا، على خلفية تصريحاته التي شكر فيها بشار الأسد الرئيس السوري.

وكان السومة نجح أول أمس الثلاثاء، في قيادة منتخب بلاده لانتزاع تعادل ثمين من أنياب منتخب إيران، وهي النتيجة التي أهلت المنتخب السوري لخوض الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال روسيا 2018.

وجاءت تصريحات السومة على خلفية استضافة التلفزيون السوري للاعبي المنتخب، بعد تأهلهم.

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وقال اللاعب: «نشكر السيد الرئيس بشار على تكريمه دعمه للرياضة والرياضيين وهي أشياء ليست غريبة عنه، ونشكر القيادة الرياضية في البلاد».

