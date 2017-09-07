فعاليات اليوم.. "سنووايت" على مسرح متروبول وحفل فني بدار الأوبرا

كتبت-نسمة فرج:

تنظم قطاعات وزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الخميس، حيث يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ندوة عن العرض المسرحي "سنووايت" عقب العرض بالمسرح القومي للأطفال بالعتبة، وبمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تعقد ندوة بعنوان "قراءات أدبية فى الرواية المصرية" للدكتور عاصم عبد الحميد، في تمام الساعة السابعة مساءً.

أما قطاع صندوق التنمية الثقافية، فيقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالتعاون مع مؤسسة معاني للفنون والتراث المصري، معرضا للأعمال الفنية التشكيلية، في تمام الساعة السادسة مساء، بمقر المركز بالسيدة نفيسة.

وفي دار الأوبرا المصرية، تنظم حفلاً فنياً لفرقة "المصريين" بقيادة الفنان هاني شنودة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على المسرح المكشوف.

وتنطلق في التاسعة مساءً، بالبيت الفني للمسرح، عروض الموسم الرابع للعرض المسرحي "قواعد العشق 40"، على خشبة مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، وتستمر لأسبوعين حتى 20 سبتمبر، وتعرض مسرحية" ليلة من ألف ليلة" على المسرح القومي بالعتبة الساعة التاسعة والنصف مساءً، وعرض "يوم أن قتلوا الغناء "على مسرح الطليعة بالعتبة، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عرض"كأنك تراه" على قاعة صلاح عبد الصبور، بمسرح الطليعة فى الساعة التاسعة والنصف مساءً، و"سنووايت" على مسرح متروبول بالعتبة فى الساعة السابعة والنصف مساءً، و"صحصح لما ينجح" على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وبمسرح ميامى بوسط البلد يعرض "ميتين من الضحك"، فى تمام السابعة والنصف مساءً، يعقبه عرض"العسل عسل"، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وبمسرح السلام بشارع القصر العيني تعرض مسرحية "الحفلة التنكرية " في الساعة التاسعة مساءً، وعلى خشبة مسرح الغد بالبالون تعرض مسرحية "حلم وكداب"، في الساعة التاسعة مساءً، وعلى مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية تعرض "الهرم ده بتاعي " في الساعة العاشرة مساءً.