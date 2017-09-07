وزير الزراعة يوجه بعقد اجتماع لمجلس إدارة مشروع البتلو لبحث طلبات المتقدمين

القاهرة - (أ ش أ):

وجه الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والمحاسب سيد القصير رئيس البنك الزراعي، بعقد اجتماع عاجل بداية الأسبوع المقبل لمجلس إدارة المشروع القومي لإعادة إحياء البتلو؛ لبحث كافة الطلبات الخاصة بالمتقدمين للاستفادة من القرض، وذلك بعد إتاحة التمويل للمرحلة الثانية للمشروع.

وقال وزير الزراعة -في تصريح اليوم الأربعاء- إن هناك تنسيقا مع البنك المركزي المصري والبنك الزراعي المصري لتوفير باقي المبلغ المخصص للمشروع وقيمته 200 مليون جنيه، لتنفيذ المراحل القادمة للمشروع، والذي يهدف إلى دعم صغار المربين وشباب الخريجين، وتوفير فرص عمل جديدة لهم، وكذلك تنمية الثروة الحيوانية في مصر، والمساهمة في تقليص الفجوة من اللحوم الحمراء.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت عن إعادة إحياء المشروع القومي للبتلو، والذي يستهدف صغار المربيين وشباب الخريجين لمنحهم قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس، وأعلاف التغذية، بفائدة بسيطة 5% متناقصة، بما يساهم في توفير فرص عمل كبيرة، والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في مصر والنهوض بها، كذلك تقليص الفجوة في اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيواني، بما يساهم أيضا في خفض أسعارها.

وانتهى مجلس إدارة المشروع في مرحلته الأولى من اعتماد قروض بإجمالي مبلغ 99 مليونا و957 ألفا و500 جنيه خلال الفترة الماضية، لصالح 618 مستفيدا في 17 محافظة، حيث تم تمويل عمليات شراء 8055 رأسا من العجول البتلو الجاموس والأبقار بمبلغ 71 مليونا و382 ألفا و500 جنيه، فضلا عن تمويل تغذية 5715 رأسا بمبلغ 28 مليونا و575 ألف جنيه، وذلك بعد دراسة مستوفاة من قبل البنك الزراعي المصري، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة.