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إزالة 10 حالات تعد وبناء مخالف على الأرض الزراعية في المنيا

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مصراوي Masrawy

إزالة 10 حالات تعد وبناء مخالف على الأرض الزراعية في المنيا

11:42 ص الخميس 07 سبتمبر 2017

إزالة 10 حالات تعد وبناء مخالف على الأرض الزراعية في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أزالت الوحدات المحلية لكلًا من مركز ومدينة ديرمواس وبني مزار بالمنيا، 10 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 4 قيراط و16 سهمًا، خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها الوحدات المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

ففي مركز ومدينة ديرمواس، أزيلت 8 حالات تعد على الأرض الزراعية بقريتي البدرمان وتانوف، على مساحة 4 قيراط و16 سهمًا، فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار من إيقاف حالتين تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص بشارع الحرية وطريق أسوان الزراعي وتم التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة.

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