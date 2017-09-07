إزالة 10 حالات تعد وبناء مخالف على الأرض الزراعية في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أزالت الوحدات المحلية لكلًا من مركز ومدينة ديرمواس وبني مزار بالمنيا، 10 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 4 قيراط و16 سهمًا، خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها الوحدات المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

ففي مركز ومدينة ديرمواس، أزيلت 8 حالات تعد على الأرض الزراعية بقريتي البدرمان وتانوف، على مساحة 4 قيراط و16 سهمًا، فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار من إيقاف حالتين تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص بشارع الحرية وطريق مصر أسوان الزراعي وتم التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة.

